Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 175 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir şahsın aracında 175 adet sikke ve kazı malzemeleri ele geçirilerek adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, N.E. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan kontrollerde 175 adet farklı boyutlarda sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemler başlatıldı.

Ekipler tarafından 11 Ekim 2024 tarihinde yapılan denetimlerde, N.E.'nin aracında yapılan aramada 175 adet sikke, 1 adet kazma, 1 adet metal el dedektörü ve 2 adet el feneri bulundu. Şahıs, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı. Gerekli adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ