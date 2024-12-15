Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek
Bakan Güler'den çok net Suriye mesajı: Er ya da geç tasfiye edilecek
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti

Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 150 Obje ve 80 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 150 Obje ve 80 Sikke Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 150 tarihi obje, 80 sikke ve 2 dedektör ele geçirildi. Şüpheli Y.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara'nın Kozyörük Mahallesi'nde Y.G.'ye ait ev ve eklentilerde arama yaptı. Aramalarda 150 adet tarihi obje, 80 adet sikke ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin tarihi ve kültürel değerinin tespiti için müze yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Şüpheli Y.G. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Marketin önündeki davranışı herkesi duygulandırdı
img

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
img

Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok
Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
Lüks otomobil kazada ortadan ikiye ayrıldı
Lüks otomobil kazada ortadan ikiye ayrıldı

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.