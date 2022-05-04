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Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda durdurulan araçtan materyaller ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda durdurulan araçtan materyaller ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Malkara ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 adet dedektör ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 42 adet materyal ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli 3 şahıs gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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