Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında evde yapılan aramada tarihi eser olabileceği değerlendirilen eşyalar ele geçirildi.