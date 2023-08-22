Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında evde tam otomatik metal dedektörü, tarihi eser olabileceği değerlendirilen sütun, heykel ve 6 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.