Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonda, ekiplerin tespit ettiği bir evde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu düşünülen 47 obje ve bir adet dedektör ele geçirildi.

Ekiplerin operasyon düzenlediği evde bulunan S.D. ve S.F. isimli şahıslar ile ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ