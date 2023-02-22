Tekirdağ'da taklalar atan otomobil fabrikanın bahçesine daldı: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'da taklalar atan otomobil fabrikanın bahçesine daldı: 1 ölü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde taklalar atan otomobil, fabrika bahçesine yuvarlandı. Tekirdağ'da taklalar atan otomobil fabrikanın bahçesine daldı: 1 ölü TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde taklalar atan otomobil, fabrika bahçesine yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Havuzlar - Yeniçiftlik yolu üzeri Türkücü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çeşmeli Mahallesi istikametinden Çorlu istikametine seyreden Mehmet Akgün idaresindeki 39 DC 698 plakalı otomobil, Türkgücü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Şarampole giren araç daha sonra bir fabrika bahçe kapısına sürüklendi. Kaza sonrası sürücü Mehmet Akgün, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Yerel Haberler

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