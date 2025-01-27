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Tekirdağ'da Takla Atan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da Takla Atan Otomobilde İki Kişi Yaralandı
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Çorlu'da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan otomobildeki sağlık görevlisi C.N. ile yolcu E.K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzeri at çiftliği mevkisinde meydana geldi. Muratlı istikametine seyreden C.N. idaresindeki 34 GD 8899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Sağlık görevlisi olduğu öğrenilen C.N. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazede sağlık görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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