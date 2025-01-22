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Tekirdağ'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Tekirdağ'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 59 ADZ 647 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Malkara Caddesi'nde takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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