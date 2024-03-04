Tekirdağ'da Tabancalar ve Av Tüfeği Ele Geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın üzerinde kuru sıkıdan bozma tabanca ve fişekler ile birlikte, başka bir şahsın adresinde ise tabanca, tabanca fişekleri ve av tüfeği ele geçirildi. İki şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabancalar ve av tüfeği ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi'nde İ.D. isimli şahsın üzerinde 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 36 adet fişek ele geçirildi.
Şarköy Kızılcaterzi Mahallesi'nde M.E. isimli şahsın adresinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 100 adet 9 mm tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
2 şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ