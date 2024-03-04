Tekirdağ'da Tabancalar ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabancalar ve av tüfeği ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi'nde İ.D. isimli şahsın üzerinde 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 36 adet fişek ele geçirildi.

Şarköy Kızılcaterzi Mahallesi'nde M.E. isimli şahsın adresinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 100 adet 9 mm tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

2 şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ