Tekirdağ'da Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli tabanca ve fişekler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde M.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet kuru sıkıdan çevrilme tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi.
Saray Bozoba Mahallesinde T.E. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.
Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde E.T. isimli şahsın evinde 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 40 adet fişek ele geçirildi.
Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ