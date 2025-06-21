Tekirdağ'da Sürüklenen Botursal Kurtarma Operasyonu

Tekirdağ'da Sürüklenen Botursal Kurtarma Operasyonu
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Tekirdağ Süleymanpaşa açıklarında rüzgar ve dalgalar nedeniyle sürüklenen N.T, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar sonrası harekete geçen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, N.T'yi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında lastik botla denize açıldıktan sonra rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenen bir kişi, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Denize lastik botla açılan N.T, bir süre sonra hava şartlarının kötüleşmesiyle birlikte kontrolünü kaybederek açığa doğru sürüklendi. Kıyıdan giderek uzaklaştığını fark eden N.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Denizde yapılan arama sonucunda, sürüklenen kişi polis botuna alınarak güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Kurtarılan N.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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