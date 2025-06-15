Tekirdağ'da Su Hortumu Patladı, Ev Bastı

Tekirdağ'da Su Hortumu Patladı, Ev Bastı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sokaktan eve bağlanan su hortumunun patlaması sonucu evin içi suyla doldu. Olay yerine gelen ekipler arızayı giderdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da sokaktan eve bağlanan su hortumu patladı, fışkıran su yarım saatte evi bastı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Eskicami-Ortacami Mahallesi Leylak Aralık Sokak'ta, sokaktaki su şebekesinden eve su taşıyan bağlantı hortumu büyük bir gürültüyle patladı. Yüksek basınçla fışkıran su evin içine sıçradı ve kısa sürede binayı su bastı. Yaklaşık yarım saat boyunca kesintisiz akan su, evde hasara yol açtı. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen TESKİ ekipleri, müdahale ederek arızayı giderdi ve su akışını kesti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İsrail'e destek için geldi! İran'dan İngiliz savaş gemisine müdahale
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi

İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Trump ile görüşen Erdoğan'dan net mesaj
İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

Gazze değil İsrail! Bir gecede enkaza döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.