Tekirdağ'da Şömineden Çıkan Yangın Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şömineden çıkan yangın sonucu alevler içinde kalan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saat 20.30 sıralarında Muratlı'nın Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; tek katlı evde şömineden çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince yangın mahallinde güvenlik önlemleri alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ