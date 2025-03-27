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Tekirdağ'da Sokak Ortasında Kız Kaçırma Olayında 3 Tutuklama

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sokak ortasında bir genç kızı zorla kaçırmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı. Kaçırılan kız ailesine teslim edildi.

Tekirdağ'da sokak ortasında kız kaçırma olayında tutuklu sayısı 3'e çıktı

Kaçırılan kız ailesine teslim edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sokak ortasında genç kızı zorla kaçırmaya çalışan 5 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Olay, 22 Mart 2025 tarihinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, V.A. isimli şahıs, S.T. adlı genç kızı ailesinden istemesine rağmen olumsuz yanıt alınca kaçırmaya karar verdi. V.A., yengesi S.A. ve yakınları ile birlikte plan yaparak genç kızı zorla kaçırmaya çalıştı.

Olay günü S.T., mahallede yürüdüğü sırada yenge S.A. tarafından durdurularak konuşmaya başladı. Bu sırada V.A., hafif ticari araçla yaklaşarak akrabaları ile birlikte genç kızı zorla araca bindirdi. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüphelilerin izini sürerek operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yenge S.A., İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ardından diğer şüphelilerin de yakalanması için operasyonlar sürdürüldü. Jandarmanın titiz takibi sonucu tüm şüpheliler yakalanırken, genç kız ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüphelinin adli mercilere sevk işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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