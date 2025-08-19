Tekirdağ'da Sokak Çetelerine Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Tekirdağ'da Sokak Çetelerine Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 11 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da sokak çeteleri ve torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, hap ve silah ele geçirilirken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 621,38 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 bin 313 adet uyuşturucu hap, 1 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi. Sokak çetelerine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

