Tekirdağ'da siren sesleri: Dosta güven düşmana korku - Haberler

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Tekirdağ'da siren sesleri: Dosta güven düşmana korku

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da siren sesleri: Dosta güven düşmana korku

Tekirdağ'da 'Polis Haftası' sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konvoy düzenlendi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da ' Polis Haftası' sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konvoy düzenlendi. Emniyet emrinde yer alan araçlarla şehir turu atan emniyet güçleri, siren sesleriyle dosta güven düşmana korku verdiler.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları devam ediyor. 'Polis Haftası' münasebetiyle düzenlenen konvoyda emniyet birimine ait araçlar şehir turu attı. Tekirdağ Valiliği önünden başlayarak ilçenin ana cadde ve sokakları boyunca devam eden kortej, vatandaşlar tarafından alkış ve korna sesleriyle karşılandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan motosiklet, otomobil, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile şehir turu atan emniyet güçleri polis teşkilatının gücünü göstererek dosta güven düşmana korku verdiler.

Siren sesleriyle şehir turu aran araçların oluşturduğu konvoy, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü önünde son buldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da siren sesleri: Dosta güven düşmana korku

Tekirdağ'da siren sesleri: Dosta güven düşmana korku

Tekirdağ'da siren sesleri: Dosta güven düşmana korku

Tekirdağ'da siren sesleri: Dosta güven düşmana korku

Tekirdağ'da siren sesleri: Dosta güven düşmana korku

Tekirdağ'da siren sesleri: Dosta güven düşmana korku

Tekirdağ'da siren sesleri: Dosta güven düşmana korku

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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