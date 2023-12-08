Tekirdağ'da Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay infazı bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay infazı bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay infazı olan S.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ