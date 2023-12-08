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Tekirdağ'da Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay infazı bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay infazı bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay infazı olan S.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Kapaklı Güvenlik Yakalama Adliye Terör 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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