Tekirdağ'da Silahlı Saldırıda 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Silahlı Saldırıda 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 yaşındaki Y.P.E. hayatını kaybetti. Olayda başka yaralılar da bulunurken, saldırının şüphelisi A.A. gözaltına alındı. Y.P.E.'nin cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. (17), aralarında husumet bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Y.P.E. (9) isimli çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27) ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının şüphelisi A.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hayatını kaybeden Y.P.E.'nin cenazesi, hastane morgundan alınarak Özgürler Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde baba Şükrü ve anne Zeynep ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından minik Y.P.E., Yeni Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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