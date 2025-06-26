Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayın faili 17 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen kişilerle karşılaşan A.A. (17), yanında bulunan av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Saldırıda 9 yaşındaki Y.P.E. ile E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27) yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Y.P.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ