Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir mekan çıkışında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan 3 kişiden 1'i, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bir mekan çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğlenmek için gittikleri mekandan çıkan 29 yaşındaki Vefa Şengün, M.A. ve E.K.'ya husumetlileri olduğu iddia edilen bir kişi kurşun yağdırdı. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda E.K. elinden hafif yaralanırken, durumları ağır olan diğer 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Vefa Şengün, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A.'nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli A.M.A., Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ