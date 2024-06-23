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Tekirdağ'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi Mevlana Mahallesi Songül Sokak'ta meydana geldi. Tartıştığı M.A.Ç. ve M.Ç'nin silahlı saldırısına uğrayan E.M. isimli şahıs yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri M.A.Ç. ve M.Ç. adlı zanlıları üzerindeki silahlarla yakaladı. 2 şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı Kavga Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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