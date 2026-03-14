Haberler

Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ölen kardeşlerin cenazeleri memleketlerinde defnedildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişinin kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiinde meydana gelen ve Hasan Çiğdem ile kardeşi Yusuf Çiğdem'in yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Halil U., Ramazan U., Harun U., Ayhan U., İsa U., İlyas U. ve Ufuk U., yoğun güvenlik önlemleri altında Saray Adliyesi'ne getirildi. Saray Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

6 kişi tutuklandı

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan İlyas U., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Halil U., Ramazan U., Harun U., Ayhan U., İsa U. ve Ufuk U. ise mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi.

Silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hasan ve Yusuf Çiğdem'in cenazeleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kargucak köyünde toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

