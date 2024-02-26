Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Topağaç Mahallesinde İ.C.A. isimli şahsın aracında 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi. Çorlu Türkgücü mahallesinde ise S.A. isimli şahsın üzerinde 2 gr esrar ele geçirildi.

Hayrabolu Karabürçek Mahallesi Gölet mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, İ.Ç isimli şahsın yapılan üst aramasında, 36 adet sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ