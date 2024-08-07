Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçlara ve suçlulara göz açtırmıyor. Çerkezköy Hallaçlı mevkiinde 6 Ağustos 2024 tarihinde Huzur ve Hızır Motorize Timleri tarafından yapılan yol kontrol faaliyetinde durdurulan araç sürücüsü A.O'nun üzerinde yapılan kontrolde, 1 adet marka ve modeli belirlenemeyen, seri numarası kazınmış 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında, şüphe üzerine durdurulan araç şoförü M.A.'nın kaba üst aramasında peçeteye sarılı vaziyette yaklaşık 1 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve araç içerisinde 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ