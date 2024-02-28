Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde M.A. isimli şahsın aracında 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi.

Çerkezköy Gültepe Mahallesi'nde R.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet muşta ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi'nde G.Ç. ve H.A. isimli şahıslara yapılan üst aramasında 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 gram esrar ele geçirildi.

Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.Ş. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 44 adet fişek ele geçirildi.

Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde ise Z.K., T.I. ve A.I. isimli şahıslara yapılan kaba üst aramasında, 5,5 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ