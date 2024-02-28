Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylar farklı mahallelerde gerçekleşti ve şahıslarla ilgili işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde M.A. isimli şahsın aracında 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi.
Çerkezköy Gültepe Mahallesi'nde R.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet muşta ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi'nde G.Ç. ve H.A. isimli şahıslara yapılan üst aramasında 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 gram esrar ele geçirildi.
Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.Ş. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 44 adet fişek ele geçirildi.
Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde ise Z.K., T.I. ve A.I. isimli şahıslara yapılan kaba üst aramasında, 5,5 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ