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Tekirdağ'da silah ve mermi operasyonu

Tekirdağ'da silah ve mermi operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ve 30 adet mermi ele geçirildi.

Tekirdağ'da İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ve 30 adet mermi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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