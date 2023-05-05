Tekirdağ'da silah ve mermi operasyonu

Tekirdağ'da İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ve 30 adet mermi ele geçirildi.

Tekirdağ'da İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ve 30 adet mermi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. - TEKİRDAĞ