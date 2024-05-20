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Tekirdağ'da Silah, Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silah, uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirildi. Toplamda 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah, uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesi Buzağacı Mahallesinde C.Ç. ve S.G. isimli şahısların yapılan üst aramasında, 22 adet sentetik hap ele geçirildi. İ.T.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet şarjör ele geçirildi.

Malkara ilçesi Balabancık Mahallesinde ikamet eden D.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 4 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan pürmüz, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Hayrabolu Aydınevler Mahallesi'nde İ.B. isimli şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, 51 adet sentetik hap, 35 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde F.T isimli şahsın işletmesinde yapılan aramada, 10 litre el yapımı bandrolsüz alkol ele geçirildi.

Toplamda 6 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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