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Tekirdağ'da Silah Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'da Silah Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tekirdağ'da silah ticareti suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, silah ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda 18 Aralık 2024 tarihinde Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 7 şahsa ait toplam 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 957 tabanca fişeği, 4 tabanca şarjörü, 1 tüfek ve 73 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 7 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet (SKM) suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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