Tekirdağ'da silah operasyonu 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde eve ve işyerlerine düzenlenen operasyonda silah ele geçirildi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde eve ve işyerlerine düzenlenen operasyonda silah ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İkametlerinde ve işyerlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu değerlendirilen şahıslara yönelik Süleymanpaşa ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet 7.65 çapında fişek ele geçirildi. Polis ekipleri, kasten yaralama suçundan aranması olan 1 şahıs yakalarken, operasyonla ilgili 3 şahsa adli/idari işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Haberler

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