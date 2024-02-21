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Tekirdağ'da silah, kasatura, bıçak ve mermi ele geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, çeşitli silah ve mühimmatlar ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince silah, kasatura, bıçak ve mermi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde M.D. isimli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 64 adet kuru sıkı mermi; E.S.'nin üzerinden ise 1 adet kasatura ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde de M.A.A. isimli şahsın üzerinden 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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