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Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Olayı İçin Yer Gösterme İşlemi Yapıldı

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Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar mağduru Sıla bebeğin olayıyla ilgili tutuklu bulunan 14 ve 13 yaşındaki iki çocuk, olay yerinde yer gösterme işlemi için cezaevinden getirildi.

Tekirdağ'da Sıla bebeğin olayıyla ilgili tutuklu 2 çocuk, olay yerindeki eve getirilerek yer gösterme işlemi yapıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismar mağduru Sıla bebeğin olayı ile ilgili olarak tutuklanan G.A. (14) ve K.A. (13) isimli iki komşu çocuk, tutuklu bulundukları cezaevinden olayın yaşandığı eve getirilerek Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma çerçevesinde yer gösterme ve tatbikat işlemi yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çocukların getiriliş süresince geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık iki saat süren yer gösterme işleminin ardından iki çocuk tekrar cezaevine götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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