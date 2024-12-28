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Tekirdağ'da Şiddetli Yağışların Bodrumları Lağım Sularıyla Bastığı İddası

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Çorlu ilçesinde, fırtına sonrası apartman bodrumunun lağım sularıyla dolduğundan şikayet eden vatandaşlar, yetkililerden çözüm talep ediyor. Uzun süreli sorunlarına dikkat çeken Serdal Sağkol, altyapı eksikliklerine çözüm istedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir vatandaş, sağanak yağışlarda lağım suyu basan apartman bodrumu nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.

Eski Sanayi mevkisindeki Tekirdağ Caddesi sakini Serdal Sağkol, altyapı ile ilgili yaşadıkları sorunları dile getirdi. Sağkol, şiddetli yağışlarda apartman bodrumunu lağım sularının bastığını, ağır kokudan rahatsızlık duyduklarını ve suyu tahliye etmekten bıktıklarını ifade etti.

Fabrika işçisi Serdar Sağkol, "Başkanlar sizden rica ediyoruz bu sorunumuzu halledin lütfen. Başka nereye başvuralım, sesimizi duyun artık. Kayıtlara bakın, yıllarca ayda bir TESKİ'ye arıza bildiriminde bulunduk. Çoğu zaman cebimizden karşıladık. Rögar ana kanal hattı boruları küçük olduğu için kaldırmıyor. Yağmur suları ile birleşen kanalizasyon gideri de tıkanınca binamızın bodrumunu lağım suları basıyor. TESKİ'yi arıyoruz, ayda bir temizletiyoruz ama yağmur yağdığında biz yine perişan oluyoruz. Lağım kokusu yüzünden apartmanda duramıyoruz. Biz bu durumdan artık bıktık yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz. Vallahi de şikayet etmeye bıktık. Burada çözüm önerimiz ne? Boru hattının yeniden değiştirilerek büyük boru takılıp sorun giderilebilir. Biz de bu dertten kurtulabiliriz. Sadece biz yokuz burada eski sanayi dükkanları da var. Mikroptan hasta olacağız, sonuçta biz de insanız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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