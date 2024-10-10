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Tekirdağ'da Seyir Halindeki Araç Yangın Çıkardı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye yangını kontrol altına alırken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Olayda kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 EB 3641 plakalı otomobil ışıklara yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Araçta bulunan kişiler, paniğe kapılarak hızla dışarı çıktı ve yangın tüpü ile alevleri söndürmeye çalıştı. Bu esnada, arkadan gelen bir başka otomobil ani fren yaparak arkasındaki tır ile çarpıştı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve araç yangını ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Otomobil 3-sayfa İtfaiye trafik Yaşam Polis

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