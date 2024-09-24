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Tekirdağ'da Servis Şoförü Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da servis şoförü ile seyyar balıkçı arasında çıkan kavga sonucu, servis şoförü T.Ç. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra bıçaklayan balıkçı N.Y. polis çağırdı.

Tekirdağ'da servis şoförü bıçaklanarak hayatını kaybetti

Bıçaklayıp polisi arayın demiş

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa'da servis şoförü ile seyyar balıkçı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Seyyar balıkçı N.Y.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan servis şoförü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, servisi şoförü olan T.Ç., ile seyyar balıkçı N.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

Yaşanan kavga sırasında seyyar balıkçı N.Y, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak T.Ç.'yi göğsünden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen T.Ç. hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polisi aratıp teslim olmak istedi

T.Ç.'yi bıçaklayan N.Y. ise elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara polisi arayıp kendisini almasını istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeye şerit çekerek inceleme yaptı. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Tekirdağ'da Servis Şoförü Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Süleymanpaşa Tekirdağ Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Kavga Suç

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