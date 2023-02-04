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Tekirdağ'da servis aracı kaza yaptı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da servis aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fabrika servis aracının kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fabrika servis aracının kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.55 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Fatih Erkek Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. İddiaya göre; A.Ü. idaresindeki 59 J 0067 plakalı fabrika servis aracı, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu savrularak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü A.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan V.G. ve C.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan V.G. ve C.B. ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edilirken, yaralı sürücü A.Ü. ise Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Emniyet ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı diğer şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Fatih 3. Sayfa Haberler

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