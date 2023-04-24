Tekirdağ'da şeker dağıtan polislere ateş açan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara şeker dağıtan polislere ateş açılmış, saldırıyı yapan zanlı ve yanındaki iki kişi kısa süre içinde kıskıvrak yakalanmıştı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara şeker dağıtan polislere ateş açılmış, saldırıyı yapan zanlı ve yanındaki iki kişi kısa süre içinde kıskıvrak yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde gerçekleşti. Bayram nedeniyle mahallede bulunan çocuklara şeker dağıtan sivil polis ekiplerini karşılarında gören 25 yaşındaki Tolga D., yanında bulunan silahla polislere ateş açtı. Silahı ateşleyen Tolga D. ve yanında bulunan 15 yaşındaki B.D. ile 16 yaşındaki E.D., kalabalıktan faydalanarak olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olayın anons edilmesiyle bölgeye 50'ye yakın polis ekibi sevk edilmiş, polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede her yeri didik didik arayarak ilk olarak B.D.'yi çatı arasında saklandığı yerde yakalayarak gözaltına almıştı. Mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, silahı ateşlediği iddia edilen Tolga D. ve diğer şüpheli E.D.'yi ise olaydan bir saat sonra saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan silahın bulunması için polis ekipleri çok yönlü soruşturma başlatırken, olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli Çerkezköy Adliyesine geniş güvenlik önlemleriyle getirildi.

Zanlıdan pişkin sözler: "Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum"

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına zanlının, 'Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyorum' sözleri tepki çekti. Şüphelilerden Tolga D.'nin hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Zanlıların yakınları adliyeye akın ederken, şahısların mahkeme salonuna çıkartılması esnasında taşkınlık yaşandı. Zanlıların bırakılmasını isteyen yakınları polis ekiplerine güçlük çıkararak polislere hakaret etti. Olayların daha fazla büyümemesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması için adliyeye takviye ekipler sevk edildi.

1 kişi tutuklandı

Şüphelilerden Tolga D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan Tolga D. adliye çıkışında basın mensuplarının 'neden polisi kurşunladınız. Pişman mısınız' sorusuna ise "Ne kurşunlaması ya ben yapmadım bu olayı. Yapanlar belli belli. İki gün sonra ortaya çıkar" cevabını verdi. - TEKİRDAĞ