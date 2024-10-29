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Tekirdağ'da Sahte Temizlik Ürünlerine Büyük Operasyon

Tekirdağ'da Sahte Temizlik Ürünlerine Büyük Operasyon
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 12 milyon TL olan tonlarca sahte temizlik ürünü ele geçirdi. Üç farklı depoya gerçekleştirilen operasyonda, birçok sahte deterjan ve temizlik malzemesi ile birlikte üretim için gerekli malzemeler bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlediği operasyonda, yasa dışı şekilde üretilen ve piyasa değeri 12 milyon TL'yi bulan tonlarca sahte temizlik ürünü ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde kaçak ve sahte temizlik ürünü üretimi yapılan üç farklı depoya yönelik operasyon düzenledi. Farklı markalar adı altında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tonlarca sahte deterjan ve temizlik ürünlerinin tespiti üzerine harekete geçen ekipler, kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yasadışı üretim faaliyetlerinin organize bir şekilde yürütüldüğü belirlenen depolarda, piyasaya ciddi oranda sahte ürün sürülmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Piyasa değeri 12 milyon

Operasyon kapsamında, depolarda büyük miktarda sıvı ve toz deterjanın yanı sıra etiketler, ambalaj kartonları, boş bidonlar ve ambalajlama için kullanılan kapaklar ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olarak hesaplanan bu ürünlerin, yasa dışı bir şekilde çeşitli markaların adı altında etiketlenerek satışa sunulmak üzere hazırlandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, düzenlendikleri başarılı operasyonla birlikte sahte ürünlerin piyasaya sürülmesini engelledi.

Tonlarca ve binlercesi ele geçirildi

Ele geçirilen malzemeler arasında 15 bin litre sıvı deterjan, 500 kilogram toz deterjan, farklı ebatlarda ambalajlanmış toplamda 23 bin 175 litre sıvı bulaşık ve temizlik deterjanı bulundu. Sahte üretim faaliyetleri için gerekli olan 6 bin rulo etiket, 29 bin 786 boş bidon ve çeşitli ebatlarda poşetler de ele geçirildi. Ayrıca, depolarda ürünlerin paketlenmesi için kullanılan bir kodlama makinesi ve paketleme kapakları da bulundu.

Olayda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Operasyon Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ekonomi Kapaklı Çevre Suç

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