Üye Girişi
Haberler
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması, 2 ünlü oyuncuya yeni soruşturma
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti

Tekirdağ'da Sahte İçki Zehirlenmesi: 36 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Sahte İçki Zehirlenmesi: 36 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da sahte içki tüketimi sonucu hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Fehim Kökkazan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, evinde alkol aldığı öne sürülen Fehim Kökkazan (36), bir süre sonra fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Görme kaybı yaşayan Kökkazan, kaldırıldığı yoğun bakımda doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Fehim Kökkazan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Baykar İtalyan havacılık devini satın aldı
img

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
img

Otomotiv devi çalışanlarına iki kat tazminat ödeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırgandan pişkin savunma
Cengiz Ünder Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte ödenecek rakam

Ezeli rakibe "Gelirim" dedi
Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Sokak röportajında söylediklerinin ardından tutuklandı

Sokak röportajının ardından tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.