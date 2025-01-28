Tekirdağ'da Sahte İçki Zehirlenmesi: 36 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti
Tekirdağ Çorlu'da sahte içki tüketimi sonucu hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Fehim Kökkazan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Çorlu'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, evinde alkol aldığı öne sürülen Fehim Kökkazan (36), bir süre sonra fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Görme kaybı yaşayan Kökkazan, kaldırıldığı yoğun bakımda doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Fehim Kökkazan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa