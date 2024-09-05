Tekirdağ'da Sahte Altın Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, 2 Ağustos 2024 tarihinde beş kuyumcuya sahte altın satıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda bir araç ve iki şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Arama sırasında 118 adet 1 gram sahte altın, 119 bin 392 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Y. ve S.K. isimli şahıslar hakkında "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ