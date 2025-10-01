Haberler

Tekirdağ'da Sahte Altın Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama

Çorlu'da düzenlenen operasyonda, sahte altın ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, bunlardan biri tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte altın ve çok sayıda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların aracı kullandığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.Ç, H.Ş, Ş.B ve İ.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerindeki aramalarda 89 adet 1 gramlık sahte altın, 1 adet 0,50 gramlık sahte altın, 98 bin 20 TL ve bin dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
