Tekirdağ'da Sağanak Yağışla Rögarlar Taştı, Aile Mağdur Oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sağanak yağış sonrası rögarların taşmasıyla birlikte bir apartmanın giriş katındaki daireyi lağım suyu bastı.

Gün boyu etkili olan sağanak yağış, ilçede birçok noktada rögar taşkınlarına neden oldu. Bağlık Mahallesi Elçi Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Demirdöven ailesinin evi, tuvaletten taşan kanalizasyon suları nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Evdeki birçok eşya lağım suyuyla temas ettiği için zarar gördü. Hamile ve iki çocuk annesi Cemre Demirdöven, yaşadıkları mağduriyeti anlatan, "Hamileyim. 2 çocuğum ve eşim ile yaşadığımız evi lağım bastı. TESKİ'yi aradık. Saatler geçmesine rağmen kimse gelmedi. Ev kullanılmayacak halde. Eşyalarımız mahvoldu, çocuklarım perişan. Bütün eşyalarım, mobilyalarım sular altında kaldı. Oturma odam, salonum, mutfağım mahvoldu. Çocuklarım perişan oldu. Saat 15.00'ten beri ekipleri aradım ama kimse gelmedi. Hamileyim, kendi başıma su boşaltmaya çalıştım. Yorganlarım, parkelerim, doğmamış bebeğimin eşyaları bile suya gömüldü. Benim bu mağduriyetimi kim karşılayacak" dedi.

Aile, yardım için başvurdukları Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekiplerinin uzun süre gelmediğini, saatlerce destek beklediklerini ancak herhangi bir müdahale yapılmadığını belirtti. Mahallede yaşayan diğer vatandaşlar da, altyapının yetersiz olduğunu, her yağmurda benzer sorunlarla karşılaştıklarını ifade ederek, yetkililere çağrıda bulundu.

Yol çöktü, araç çukura saplandı

, Fatih Mahallesi Ateş Sokak'ta ise şiddetli yağış sonrası yolda oluşan göçük nedeniyle bir araç çukura saplandı. Sürücü kazayı yara almadan atlatsa da araçta maddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri, söz konusu bölgede uzun süredir altyapı problemi yaşandığını belirterek, "Her yağmurda bu sokak göle dönüyor. Bu kez yol çöktü. Daha ne olması gerekiyor?" diyerek yetkililere tepki gösterdi. - TEKİRDAĞ