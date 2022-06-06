Tekirdağ'da sağanak yağış, yerini güneşli havaya bıraktı - Haberler

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Tekirdağ'da sağanak yağış, yerini güneşli havaya bıraktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da sağanak yağış, yerini güneşli havaya bıraktı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da yaz mevsiminin ilk ayı Haziran'da etkili olan sağanak yağış, öğlen saatlerinde doğru yerini güneşli havaya bıraktı.

Tekirdağ'da sağanak yağış, yerini güneşli havaya bıraktı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da yaz mevsiminin ilk ayı Haziran'da etkili olan sağanak yağış, öğlen saatlerinde doğru yerini güneşli havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya Bölgesi için yapılan uyarılardan sonra Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar, otobüs durakları ve tente altında yağışın geçmesini beklerken, dışarıya hazırlıklı çıkan bazı vatandaşlarda şemsiyelerini açarak yoluna devam etti.

Yağış sebebiyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Öğlen saatlerinde doğru ise sağanak yağış etkisini kaybetti. Yağış sonrası yüzünü gösteren güneş ile birlikte sıcaklık 24 dereceye yükseldi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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