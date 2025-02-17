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Tekirdağ'da Sağanak Yağış Sonrası Yolculuk Zorlaştı

Tekirdağ'da Sağanak Yağış Sonrası Yolculuk Zorlaştı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, altyapı yetersizliği nedeniyle bazı yolların su altında kalmasına yol açtı. Mahalle sakinleri, her yağış sonrası benzer sorunlarla karşılaştıklarını vurgulayarak kalıcı çözüm talep etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından altyapının yetersiz olduğu bazı bölgelerde yollar suyla kaplandı.

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur, Çınarlı Mahallesi'nde bazı alanlarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Özellikle altyapının eksik olduğu bölgelerde yağmur sularının akış yönü bulamaması, bazı yolların su altında kalmasına yol açtı. Mahalle sakinleri, her yoğun yağış sonrası benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden kalıcı bir çözüm talep etti. Sürücüler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı noktalarda trafik akışında aksamalar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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