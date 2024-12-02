Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı kısmen olumsuz etkileyerek su birikintilerine sebep oldu. Vatandaşlar, hazırlıklı ve hazırlıksız olarak değişik durumlarla karşılaştı. Meteoroloji, yağışların devam edebileceğini bildirdi.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oluyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

Dün gece etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde de hafif şekilde devam etti. Etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı kısmen etkiledi. Özellikle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sağanak yağışta hazırlıklı dışarı çıkan vatandaşlar şemsiyesini açarak yoluna devam ederken, hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise zaman zaman şiddetini artıran sağnak yağışta durak ve tentelerinin altında bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yer yer devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
img

Yıldız futbolcunun kalemini kırdılar
img

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
img

Marketlerdeki etiketler dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

G. I. Joe: Snake Eyes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G. I. Joe: Snake Eyes filmi ne zaman, nerede çekildi? 3 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.