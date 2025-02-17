İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor

Orduyu küplere bindiren görüntü: Yanıtımız hayli sert olacak
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, caddelerde su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji uyarılarının ardından başlayan yağış, çiftçiler için faydalı bir can suyu oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Tekirdağ'da beklenen yağış başladı.

Kentte gece başlayan sağanak, sabahta devam etti. Sabah etkisini arttıran sağanak yağış kısa sürede etkisini artırarak günlük hayatı zorlaştırdı. Yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Sağanak yağış yağmur bekleyen çiftçiler için de can suyu oldu.

Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi
img

Bir ilimiz akın akın sahillere koştu
img

Derbinin hakemi hakkında çarpıcı tahmin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Ergin Ataman'dan bir kupa daha! Yaptığı hareket geceye damga vurdu

Ezeli rakibini yenip kupayı aldı, yaptığı hareket geceye damga vurdu
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor
Kadıköy'de tarihi karakolda yangın! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Madde etkisindeki genç tarihi karakolda feci şekilde can verdi
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.