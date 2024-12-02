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Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, meteoroloji yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

Dün gece etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde de hafif şekilde devam etti. Etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı kısmen etkiledi. Özellikle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sağanak yağışta hazırlıklı dışarı çıkan vatandaşlar şemsiyesini açarak yoluna devam ederken, hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağışta durak ve tentelerinin altında bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yer yer devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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