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Tekirdağ'da ruhsatsız tabancalara yönelik operasyon

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, farklı ilçelerde yapılan operasyonlarda toplamda 3 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız tabancaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca ruhsatsız silaha yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Mahallesinde Ö.M.Ö isimli şahsın üzerinde 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesinde A.Z.O.K. isimli şahsın aracında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesinde S.T. isimli şahsın üst aramasında, 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslarla ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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