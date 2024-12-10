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Tekirdağ'da Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu'da yaptıkları operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ve fişekler ele geçirerek, şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu'da gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ve fişekler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık 2024 tarihinde Süleymanpaşa Köseilyas Mahallesi'nde S.T. isimli şahsın aracında yaptığı aramada bir adet tabanca ve dört adet fişek tespit etti. Ayrıca, 7 Kasım 2024 tarihinde Çorlu Hatip Mahallesi'nde A.Ç. isimli şahsın üst aramasında da bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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