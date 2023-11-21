Tekirdağ'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda 2 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesinde ise H.B. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya takılı şarjör ve 6 adet fişek olduğu tespit edilerek muhafaza altına alınmış, konu ile ilgili şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesinde O.K. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet tabancaya takılı şarjör ve 7 adet dolu fişek olduğu tespit edilerek muhafaza altına alınarak şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ